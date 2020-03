Coronavírus: Governo duplica linha de crédito para as empresas para 200 milhões de euros

O Governo vai disponibilizar uma linha de crédito no valor de 200 milhões de euros de apoio às empresas para combater o impacto negativo do coronavírus na economia. A medida foi anunciada esta segunda-feira aos parceiros sociais, inserida num leque mais abrangente de medidas.

“Especificou linha de crédito de tesouraria de 200 milhões de euros que permite a empresas financiarem-se nesse sentido de satisfazerem sentido de compromissos, desde salários, aquisição de produtos e matérias-primas”, disse o presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP), João Vieira Lopes, em conferência de imprensa, após a reunião com o Governo.

João Vieira Lopes frisou que o documento “foi-nos apresentado como um primeiro documento” e que a “evolução da situação pode levar a ajustamentos”, mas que o Executivo quer ainda “uma aceleração dos pagamentos às empresas por parte dos fundos europeus quer dos pagamentos do Governo por prestações de serviços e aquisições de bens”.

O líder da CCP informou ainda que o Governo propôs uma “simplificação do lay-off e outras medidas que permitam abordar os temas das quarentenas decididas por razões de saúde pública”.

Por sua vez, o presidente da Confederação do Turismo Português (CTP) afrmou que a linha de 200 milhões de euros para as empresas “irá ser dinâmica à medida que o coronavírus for evoluindo”.

“Todas as entidades têm dito que depende muito da evolução do coronavírus para ver o impacto na sociedade portuguesa. Para o turismo, a questão está a chegar mais depressa, exige deslocalização, as pessoas estão a ser desmotivadas para essa deslocalização. Está a ter um impacto bastante grande no turismo, e já pedimos uma reunião para amanhã com o ministro da Economia para podermos analisar medidas uma a uma e apresentar outras”, afirmou Francisco Calheiros, líder da associação que reúne as empresas de turismo.

No final da reunião com o Governo, o líder da Confederação Empresarial de Portugal (CIP) destacou que “para já são as medidas possíveis, temos de ir fatiando as soluções em função do problema. O que o Governo nos apresentou é a primeira fatia de medidas para combate aos efeitos negativos do coronavírus está a causar à economia. É a primeira resposta, é um documento que vamos ter de apreciar. É positivo o conjunto de medidas que o Governo apresentou”.

António Saraiva também abordou o regime de lay-off simplificado. “É um regime que vem ao encontro dessa necessidade. A questão do lay-off já foi testada durante a crise anterior, do SARS; temos que ser cautelosos, avaliar o problema em função da dimensão. É preciso que as respostas sejam eficazes e rápidas”.

