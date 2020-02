Coronavírus: “Para nós, isto é uma crise e também um grande teste”, afirma Xi Jinping

O surto do coronavírus está a ser visto pelo presidente chinês Xi Jinping como um verdadeiro desafio ao país.”Para nós, isto é uma crise e também um grande teste”, afirmou Xi Jingping este domingo, 23 de fevereiro, informa a agência “Reuters”.

A China vai intensificar os ajustes políticos para ajudar a amortecer o golpe na economia provocado pelo surto do coronavírus que as autoridades ainda estão a tentar controlar. Os responsáveis políticos chineses lançaram uma série de medidas para apoiar uma economia agitada pelo vírus, que deverá ter um impacto devastador no crescimento do primeiro trimestre.

“Atualmente, a situação epidémica ainda é grave e complexa, e o trabalho de prevenção e controlo está no estado mais difícil e crítico”, referiu o líder chinês.

O surto, que já infetou cerca de 77 mil pessoas e matou mais de 2.400 cidadãos na China, é uma das mais graves crises de saúde pública enfrentada pelos líderes chineses das últimas décadas.

O crescimento económico da China pode mostrar um abrandamento acentuado no primeiro trimestre, provavelmente caindo para 3% ou até mais baixo do que 6% no trimestre anterior,que foi o ritmo mais fraco em quase 30 anos, estimam os economistas.

Alguns analistas também dizem que há um risco crescente de que a economia possa contrair no primeiro trimestre em relação aos três meses anteriores, já que as fábricas estão mais lentas do que o esperado para retomar a produção devido à escassez de pessoal e de matérias-primas.