O possível impacto do surto do novo coronavírus nos mercados está rodeado de dúvidas. Entre as poucas certezas, no entanto, há uma: o preço do petróleo está a ser castigado. O barril de Brent terminou 2019 nos 66 dólares, mas já tombou cerca de 16% para 55,11 dólares. A cotação do Crude WTI desceu a um ritmo semelhante, para 51,09 dólares por barril.

A pressão não é surpreendente, dada a origem e o principal foco do surto. “Uma brusca desaceleração da economia chinesa, a segunda maior do mundo e que consome mais de 10% da produção mundial de petróleo, [leva a] um decréscimo do lado da procura e tem um impacto negativo nas cotações o ouro negro”, disse Paulo Rosa, economista e trader sénior no Banco Carregosa.

As próprias medidas para conter o surto estão relacionadas com o consumo de crude.

