Coronavírus pode infetar 60% da população mundial, alerta especialista

O coronavírus pode infetar 60% da população mundial se ficar fora de controlo, alerta um epidemiologista, citado pelo The Guardian. Segundo o balanço mais recentes, este vírus já provocou mais de mil vítimas mortais.

Gabriel Leung, professor na Universidade de Hong Kong, aponta que a questão neste momento é saber qual o tamanho e forma do icebergue, cuja maior parte está submersa, logo imposssível de saber o tamanho real.

“Sessenta por cento da população mundial é um número horrivelmente grande”, disse o epidemiologista ao Guardian.

“60% a 80% da população vai ser infetada? Talvez não. Talvez seja por fases. Talvez o vírus venha a atenuar a mortalidade porque certamente não o ajuda se matar todas as pessoas no seu caminho, porque também vai morrer [o vírus]”, afirma o especialista.

Gabriel Leung aponta que os especialistas mundiais precisam de saber se as restrições no centro da cidade chinesa de Wuhan travaram o número de infeções. “As intervenções maciças de saúde pública, o distanciamento social, e as restrições de mobilidade resultaram na China? Se sim, é possível aplicá-las ou não?”.

O epidemiologista aponta para as dificuldades no terreno. “Vamos assumir que as restrições funcionaram. Mas durante quanto tempo as escolas vão estar fechadas? Durante quanto tempo pode uma cidade estar de quarentena? Durante quanto tempo podemos impedir as pessoas de irem aos centros comerciais? E se as removermos [estas restrições], o vírus regressa e volta a atacar? Estas são questões muito realistas”, afirmou em entrevista ao Guardian em Londres a caminho da sede da Organização Mundial de Saúde (OMS) em Genebra, Suíça, para um encontro sobre o surto de coronavírus.