Coronavírus: província de Hubei vai amenizar custos a empresas afetadas

A província de Hubei (China), aquele que é designada como o epicentro do coronavírus, vai oferecer subsídios e cortar custos às pequenas e médias empresas para ajudar essas companhias a lidar com o impacto do coronavírus, avança a Reuters este domingo.

De acordo com a Reuters, esses apoios deverão 30% dos custos da eletricidade para as pequenas e médias empresas envolvidas no fornecimento de material médico e irão cortar os preços da água e gás natural para as empresas de menor dimensão.

A Reuters avança que esta medida das autoridades de Hubei vão amenizar os custos de arrendamento, inspeções ambientais e custos de financiamento sendo que as pequenas e médias empresas deverão garantir isenção de impostos se se provar que foram fortemente afetadas pelo coronavírus.