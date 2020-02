Coronavírus: região da Lombardia regista 14 novos casos só esta sexta-feira

Itália está em alerta vermelho devido ao surto de coronavírus, com 14 novos casos registados na região de Lombardia. Alguns dos infectados encontram-se em estado grave, segundo o jornal espanhol “El Indepediente”.

Os casos do vírus que começou na China têm crescido e Itália tem sido exemplo disso. Pelo menos 250 pessoas foram colocadas em quarentena e submetidas a exames para detectar o covid-19, explicou o comissário da Saúde de Lombardia Giullio Gallera.

Como forma de prevenção, foi pedido aos residentes de Codogno, Castiglione d’Adda e Casalpusterlengo, do norte de Itália, que não saíssem de casa. Estas medidas surgiram em resposta aos 6 casos de coronavírus que inicialmente se registaram no Codogno. “É fundamental isolar as zonas onde se desenvolve o vírus para poder contê-lo”, alerta o Comissário da Protecção Civil de Lombardia Pietro Foroni.

O ministro da Saúde italiano, Roberto Speranza e o responsável pela Protecção Civil Angelo Borrelli já se reuniram em Lombardia para uma reunião de emergência com as autoridades locais.