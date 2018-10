Correios de Cabo Verde vão modernizar entregas de encomendas

Os Correios de Cabo Verde vão modernizar o serviço de entrega com a introdução de computadores de dimensão reduzida com capacidade para, de entre muitos, efectuar registo das encomendas e recolher assinaturas digitais, designados Personal Digital Assistant (PDA).carta

Num exclusivo à Inforpress, o administrador executivo dos Correios de Cabo Verde (CCV), Cipriano Carvalho, explicou que a introdução do PDA está enquadrada no âmbito reformas que a União Postal Universal (UPU), a qual Cabo Verde pertence, está a introduzir a nível internacional para “modernizar e facilitar” o trabalho dos correios.

A mesma fonte avançou ainda que já tem ao seu dispor cerca de 50 equipamentos que serão distribuídos pelos diferentes balcões e carteiros nos diversos pontos do arquipélago.

Trata-se, ainda segundo Cipriano Carvalho, de um projecto co-financiado pela UPU, no âmbito de um fundo de melhoria de qualidade de serviço, cujo valor “ascende os 7 mil contos cabo-verdianos”. O mesmo contempla também o posto móvel introduzido recentemente na zona de Palmarejo, na Cidade da Praia.

Com a introdução do PDA, cujo processo deverá, segundo Cipriano Tavares, estar concluído entre os finais de Outubro e início de Novembro, extinguem-se as listas manuais, uma vez que todo o registo será feito através de códigos de barra.

Com isso, reduzem-se igualmente as filas e o tempo de espera para levantar uma encomenda. Além disso, o administrador executivo dos CCV explicou que a própria instituição ganha na eficiência do trabalho prestado e no processamento de dados estatísticos.