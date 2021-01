Costa: “Daqui a 15 dias devemos retomar o ensino online”

O primeiro-ministro rejeitou a possibilidade do regresso às aulas presenciais no curto prazo, afirmando que as aulas vão ser retomadas no ensino online.

“Daqui a 15 dias não estaremos perto de poder regressar ao ensino presencial, não devemos prosseguir a interrupção, nestas circunstâncias devemos retomar o ensino online”, disse António Costa na quinta-feira à noite, em entrevista ao programa Circulatura do Quadrado na TVI 24.

O chefe do executivo também abordou a questão do encerramento para todo o ensino durante esta paragem de 15 dias devido à pandemia. “O ministro da Educação nao disse que era proibido o ensino online, o ministro disse uma coisa diferente: fizemos uma interrupção letiva para compensar nas interrupções letivas seguintes. Agora, se na interrupção letiva quiserem ter qualquer medida de apoio, qualquer trabalho com os alunos, podem-no ter”.

As escolas do básico ao secundário, passando por creches e ATL, encerraram no dia 22 de janeiro, depois do país atingir sucessivamente recordes diários de novos casos e mortes.

“Apesar de todo o esforço que as escolas fizeram para se preparar e funcionar de forma normal face a esta nova estirpe e a velocidade que ela comporta, manda o principio da precaução que procedamos a interrupção de todas as atividades letivas durante os próximos 15 dias”, disse António Costa no dia 21 de janeiro, após o Governo aprovar o encerramento das escolas.

“A interrupção será devidamente compensada no calendário escolar da forma que o ministro da Educação ira ajustar com o conselho de diretores de escola de forma a compensar estes 15 dias que se irão perder de ensino presencial, com o alargamento do ensino presencial noutro período dedicado a férias”, acrescentou.

Na sua intervenção, António Costa voltou a reafirmar que as escolas “não são nem foram o principal foco de transmissão, nem são nem foram o principal local de transmissão”.