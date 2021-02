Costa: “Défice de 2020 foi menor, não por poupança, mas porque a economia resistiu mais”

O primeiro-ministro rejeitou hoje que o Governo tenha andado a poupar em 2020 e que o défice atingido foi menor do que o previsto devido a um comportamento menos negativo da economia face ao esperado perante a crise económica que se instalou devido à pandemia.”

“Saímos de 2019 com excedente orçamental. Fechamos 2020 com, se não é o maior défice, é um dos maiores défices de sempre, houve tudo menos poupança”, começou por dizer António Costa esta quinta-feira, 11 de fevereiro, em conferência de imprensa após o Conselho de Ministros.

“Se o défice ficou abaixo do previsto, ainda bem, não foi devido a poupança na despesa, mas devido ao aumento da receita expectável, esse aumento resulta essencialmente de dois fatores positivos: apesar da crise, a receita de IRS ter continuado a aumentar por melhoria do rendimento dos portugueses; em segundo lugar, os níveis de desemprego nao foram tao acentuados quanto aquilo que tinha sido previsto, por isso, o montante das contribuições para a Segurança Social superou claramente as nossas expetativas”, destacou.

“O défice foi menor, não por poupança, mas porque a economia resistiu mais, porque as nossas empresas foram mais resilientes, porque o conjunto de medidas de política pública que foram sendo adotadas pelo Governo e pela Assembleia da República no OE suplementar permitiu que os resultados económicos fossem menos maus em 2020 do que aquilo que inicialmente se chegou a prever”, afirmou no briefing desta quinta-feira.

“Depois de um excedente orçamental para um dos maiores défices da nossa vida, podemos falar em tudo menos em poupança”, rematou António Costa.