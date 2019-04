Costa diz que novos passes são “mudança de paradigma” e que “oposição esteve distraída”

Esta segunda-feira, 1 de abril, entraram em vigor os novos passes de transporte Navegante e Andante, com um valor máximo de 40 euros.

António Costa embarcou numa viagem desde a Ericeira até Setúbal de transportes públicos, juntamente com o Presidente da Câmara de Mafra, Hélder Silva partilhando a jornada na rede social Twitter.

Às 7h30 apanhei na Ericeira, com o Presidente da Câmara de Mafra, Hélder Silva, o autocarro até Lisboa. Daqui seguimos até Setúbal, também em transportes públicos coletivos. A Área Metropolitana de Norte a Sul por 40€/mês. — António Costa (@antoniocostapm) April 1, 2019

Em declarações aos jornalistas que acompanham a sua jornada, António Costa realçou o facto de os novos passes metropolitanos Navegante e Andante fazerem uma “grande diferença na melhoria do rendimento das famílias”, destacando, a título de exemplo, o facto de o passe para quem vive na Ericeira e se desloca para Lisboa ter sido, até aqui, de 170 euros. “É uma poupança de 130 euros”, apontou.

Agora no comboio da Fertagus, a sair de #Lisboa, a caminho de #Setúbal. Com o mesmo passe, entrar em Lisboa, vindo do Norte, a caminho do Sul de Tejo. É uma mudança de paradigma, a bem da mobilidade e dos cidadãos. — António Costa (@antoniocostapm) April 1, 2019

Confrontado com as críticas da oposição, que aponta esta medida como beneficiando apenas os dois grandes centros metropolitanos do país, António Costa ripostou com a acusação de “distração”.

“Ao contrário do que tem sido dito, isto não se aplica só a Lisboa e ao Porto”, enfatizou, explicando que esta discussão começou a ser feita em março do ano passado. “O Governo decidiu alargar o programa a todo o país e é isso que está previsto no Orçamento do Estado”, atirou Costa, elucidando ainda que “das 21 comunidades intermunicipais – fora de Lisboa e Porto – todas elas apresentaram programas de redução de tarifário e ou de aumento da oferta de transportes públicos. Destas, 15 entram hoje em vigor, uma entra a 15 de abril e as restantes cinco a 1 de maio”.

Já quanto à acusação de “eleitoralismo”, António Costa responde que acha ”estranho que se diga que é uma medida eleitoralista porque está a ser trabalhada desde março do ano passado. Quem a chama de eleitoralista foi quem estava distraído no ano passado e depois votou contra e agora está arrependido”, afirmou.