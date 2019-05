Costa sobre a Venezuela: “Estamos a adotar todas as medidas necessárias para a segurança dos nossos compatriotas”

O primeiro-ministro, António Costa, afirmou esta quinta-feira que o Governo está a prepara-se para adotar todas as medidas necessárias para assegurar a segurança dos cidadãos portugueses na Venezuela. O líder do Executivo socialista garante que o Governo está a acompanhar “a par e passo” a situação na Venezuela, com foco “na proteção e garantia de segurança da comunidade portuguesa”.

“O Governo acompanha com muita apreensão e preocupação a situação na Venezuela, ao longo dos últimos meses e em particular nos últimos dias. Para nós há uma prioridade clara: em sintonia no quadro da União Europeia apoiar a realização de eleições justas e incluivas, com a preocupação principal centrada na proteção e garantia de segurança da comunidade portuguesa”, afirmou o primeiro-ministro, no debate quinzenal desta quinta-feira.

António Costa anunciou que o Governo reforçou os meios diplomáticos com a Venezuela e que o Ministério da Presidência e Modernização Administrativa, em articulação com o Ministério da Defesa Nacional e o Ministério da Administração Interna estão a “acompanhar a par e passo a situação política na Venezuela” para que “rapidamente se verifique a transição pacífica e democrática porque todos anciamos melhor solução para os nossos compartiotas”.

“Estamos a preparar-nos para adotar todas as medidas que sejam necessárias em qualquer cenário para assegurar a segurança dos nossos compatriotas”, sublinhou.

A crise na Venezuela foi o tema escolhido pelo Partido Socialista (PS) para a abertura do debate quinzenal. O socialista Paulo Prisco elogiou a atuação do Governo e a capacidade de resposta aos pedidos de ajuda dos luso-venezuelanos, notando que também o presidente do Partido Social Democrata (PSD), Rui Rio, veio elogiar o desempenho do Governo. “É de elogiar porque nestes assuntos é preciso menos partidarismo e mais convergência de posições”, afirmou.