COTEC Portugal lamenta morte de João Vasconcelos, “o autor do futuro”

“Foi com consternação e sentido pesar que a COTEC Portugal – Associação Empresarial para a Inovação tomou conhecimento” da morte de João Vasconcelos, membro do Conselho Consultivo desta Associação.

“Na memória da sua curta vida, João Vasconcelos é um autor do futuro, com contribuição inigualável para o progresso da inovação empresarial, o empreendedorismo e as políticas públicas”, diz a COTEC.

“A sua profunda dimensão humana, optimismo, generosidade e empatia são exemplo para todos”, acrescenta a associação.

A Direcção da COTEC, liderada por Jorge Portugal, “apresenta à Família profundas condolências”.

A COTEC é a principal associação empresarial portuguesa para a promoção da inovação e cooperação tecnológica empresarial, representando a voz de um grupo de 343 Empresas, em vários sectores da atividade, as quais representam em termos agregados 16% do PIB em valor acrescentado bruto e 8% do emprego privado.

A associação foi constituída em 2003, e teve desde o primeiro momento o apoio do Presidente da República em exercício, o qual assume presentemente o estatuto de Presidente Honorário.

A COTEC foi distinguida com o estatuto de instituição de utilidade pública.