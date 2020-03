Covid-19. Apple encerra todas as lojas no mundo para evitar propagação

A tecnológica Apple vai encerrar todas as lojas que tem espalhadas pelo mundo, durante as próximas duas semanas, para combater a propagação do novo coronavírus Covid-19.

Com milhares de lojas no mundo, a gigante tecnológica gerida por Tim Cook tomou a decisão do encerramento para minimizar o risco de transmissão do vírus. A Apple também já tinha tomado a decisão de fechar as lojas na China quando as notícias começaram a tornar-se conhecidas, cumprindo o então período de quarentena estabelecido.

“Devemos fazer tudo o que podemos para prevenir a propagação do Covid-19”, assumiu o diretor-executivo Tim Cook em comunicado. As lojas da tecnológica na China reabriram este sábado, 14 de março, e vão colocar-se à margem dos outros encerramentos, uma vez que já cumpriram o período de quarentena e os casos estão a diminuir consideravelmente.

Esta decisão chega ainda depois da empresa criada por Steve Jobs ter alterado a Worldwide Developer Conference, na Califórnia, para um formato online. Apesar de só acontecer em junho, a conferência vai deixar de realizar reuniões públicas para impedir possíveis contágios.

“Nos nossos locais de trabalho e comunidades, devemos fazer todos os possíveis para impedir a propagação do Covid-19. A Apple vai fechar temporariamente todas as lojas fora da Grande China até 27 de março e comprometer 15 milhões de dólares para ajudar na recuperação mundial”, escreveu Tim Cook no Twitter.

In our workplaces and communities, we must do all we can to prevent the spread of COVID-19. Apple will be temporarily closing all stores outside of Greater China until March 27 and committing $15M to help with worldwide recovery. https://t.co/ArdMA43cFJ — Tim Cook (@tim_cook) March 14, 2020

“À medida que as taxas de novas infeções continuam a crescer em outros lugares, estamos a adotar medidas adicionais para proteger todos os membros da equipa e os clientes”, indica a empresa em comunicado.

“Em todos os nossos escritórios, estamos a adotar acordos de trabalho flexíveis em todo o mundo fora da Grande China. Isso significa que os membros da equipa devem trabalhar remotamente, se seu trabalho permitir, e aqueles cujo trabalho exige que eles estejam no local devem seguir as orientações para maximizar o espaço interpessoal”, acrescentou ainda a grande tecnológica.

“A limpeza profunda e extensiva vai continuar em todos os locais. Em todos os nossos escritórios, estamos a implementar novos exames de saúde e verificações de temperatura”. “Todos os nossos funcionários part-time vão continuar a receber o pagamento concordando com as operações normais”, escreve a empresa gerida por Cook.

“Expandimos as nossas políticas de licença para acomodar a saúde pessoal e familiar em circunstâncias criadas pelo Covid-19, incluindo a recuperação por doença, o cuidado por um familiar doente, a quarentena obrigatória e os desafios de cuidar de crianças devido ao encerramento dos estabelecimentos escolares”.