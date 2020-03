Covid-19. Assunção Cristas em quarentena voluntária depois de ter estado em contacto com infetado

A ex-líder do CDS-PP Assunção Cristas está em quarentena preventiva, depois de ter estado em contacto com um amigo que está infetado com o novo coronavírus (Covid-19). A antiga presidente democrata-cristã esteve presente numa reunião da Câmara Municipal de Lisboa esta manhã, que abandonou “de imediato”, após ter sido informada de que teste de infeção do amigo deu positivo.

Segundo informação avançada pelo Observador e confirmada pelo Jornal Económico, após receber a notícia, Assunção Cristas terá comunicado o sucedido aos vereadores e restantes membros camarários presentes na reunião e terá abandonado o edifício. Como medida preventiva, Assunção Cristas vai ficar em quarentena voluntária para evitar qualquer possibilidade de contágio.

Assunção Cristas garantiu que vai seguir as recomendações da Direção-Geral de Saúde (DGS) e, caso venha a manifestar qualquer sintoma de infeção pelo novo coronavírus (como febre ou tosse seca), contactará a linha de saúde SNS 24 e fará os exames necessários.

A sala onde estava a decorrer a reunião da câmara foi imediatamente desinfetada e os membros presentes na reunião mudaram de sala para dar continuidade aos trabalhos.

O deputado João Gonçalves Pereira, que está a acompanhar Assunção Cristas na reunião, afirmou ao Jornal Económico que está “a aguardar indicações” para saber deve ficar também em quarentena voluntária. Por enquanto, foram aplicadas apenas as recomendações gerais da DGS, como lavar as mãos várias vezes ao dia com água e sabão e manter uma distância social de um metro.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) avançou esta manhã que o número de casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus em Portugal subiu para 78: 49 homens e 27 mulheres. Há ainda 637 casos suspeitos em todo o país e 4.923 pessoas sob vigilância das autoridade de saúde. A aguardar pelos resultados laboratoriais estão ainda 133 pessoas.