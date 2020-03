Covid-19. “Até ao momento, não há razões de saúde pública que justifiquem o encerramento”, dizem reitores

O Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP), reunido esta terça-feira à tarde, na Universidade da Beira Interior, considerou que “da interação permanente com as autoridades de saúde resulta a convicção de que até ao momento não há razões de saúde pública que justifiquem o encerramento de instalações das instituições universitárias, à semelhança do que acontece com a generalidade dos setores de atividade em Portugal”.

Depois de analisar a evolução da situação relativa ao Covid-19, este organismo afirma em comunicado que “irá aguardar a decisão que decorra da reunião entre o Governo e o Conselho Nacional de Saúde Pública, a realizar amanhã, 11 de março“.

O CRUP é a entidade de coordenação do ensino universitário em Portugal. Integra todas as universidades públicas, o ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa, a Universidade Católica Portuguesa e o IUM – Instituto Universitário Militar, num total de 16 instituições de ensino superior.

Num esforço de contenção da epidemia de Covid-19 em Portugal, várias instituições optaram por suspender a atividade

Na Universidade do Porto foi decretado o encerramento da Faculdade de Farmácia, depois de um aluno ter sido identificado com Covid-19. O mesmo se aplicou ao Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, que partilha o mesmo edifício. As aulas estão suspensas em todos os ciclos de estudo até dia 20 de março. Também a Universidade do Minho optou por encerrar o campus de Braga.

Esta segunda-feira foram suspensas as atividades letivas em todas as faculdades de medicina e instituições de saúde, seguindo recomendações do Conselho de Escolas Médicas Portuguesas.

Apesar de não ter nenhum caso suspeito até agora, a Universidade de Coimbra optou por suspender as aulas a partir desta terça-feira e durante 15 dias. As cantinas continuam a assegurar comida aos alunos num serviço exclusivo de refeições ‘take-away’.

Esta terça-feira também foi a vez do Instituto Superior Técnico e do ISTEC – Instituto Superior de Tecnologias Avançadas suspenderam as aulas presenciais e outras concentrações com mais de 50 pessoas.