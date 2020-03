Covid-19. Candidatos à liderança da JSD suspendem ações de campanha

Os candidatos à liderança da Juventude Social Democrata (JSD), Alexandre Poço e Sofia Matos, anunciaram que vão suspender todas as ações de campanha para as eleições marcadas para meados de abril. Esta quinta-feira, a JSD anunciou também o cancelamento de todos os procedimentos eleitorais em curso, como medida de prevenção devido ao surto do novo coronavírus (Covid-19).

O cancelamento das ações de campanha para as eleições foi anunciado por Alexandre Poço e Sofia Matos nas redes sociais. Os candidatos dizem estar disponíveis para continuar a campanha via redes sociais ou por telefone e apelam ao “bom senso” da juventude social-democrata para prevenir a propagação do novo vírus na população em geral.

“Apesar de não se ter conhecimento de nenhum caso confirmado de infeção por coronavírus nos militantes e simpatizantes da JSD, o nosso objetivo como um todo deve ser a redução da exposição da nossa comunidade e contribuir para conter a disseminação do vírus na população em geral. Assim, sem alarmismos, mas com responsabilidade, suspenderei todas as iniciativas presenciais de campanha, no âmbito da minha candidatura à liderança da JSD”, anunciou Alexandre Poço.

Também a atual deputada e secretária-geral da JSD, Sofia Matos, anunciou a decisão de “suspender de imediato todas as ações físicas de campanha”. “Durante este período, a candidatura fará das plataformas digitais a sua casa, transformando-as no seu espaço de debate e discussão”, disse Sofia Matos, apontando horários específicos para conversas virtuais com militantes da JSD.

Devido ao avançar da pandemia, ainda não há data marcada para a eleição do próximo líder da JSD. A atual direção da juventude social-democrata determinou a suspensão, “com efeitos imediatos, de todos os procedimentos eleitorais da JSD em curso”, que deverá ser levantada “assim que estiverem reunidas as condições de saúde pública indispensáveis para a realização de atos eleitorais”.

O processo de eleição de delegados, que deveria decorrer a 21 de março, está suspenso. O Congresso do JSD, inicialmente previsto para os dias 17 a 19 de abril deve ser também adiado.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) avançou esta manhã que o número de casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus em Portugal subiu para 78: 49 homens e 27 mulheres. Há ainda 637 casos suspeitos em todo o país e 4.923 pessoas sob vigilância das autoridade de saúde. A aguardar pelos resultados laboratoriais estão ainda 133 pessoas.