Covid-19: Confirmado primeiro caso no Vaticano

O coronavírus já chegou ao Vaticano, anunciou a Santa Sé esta sexta-feira, segundo o jornal italiano La Repubblica.

De acordo com o porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, os planos de emergência foram postos em prática e o Departamento de Saúde e Higiene está preparado para ajudar.

Através de um comunicado, as autoridades do Vaticano informam que “todos os serviços ambulatórios da Diretoria de Saúde e Higiene do Estado da Cidade do Vaticano foram temporariamente suspensos para higienizar os ambientes após um teste com resultado positivo para o Covid-19 encontrado ontem num paciente”.

No mesmo comunicado, a Santa Sé diz que o “departamento de Saúde e Higiene está a tomar medidas para informar as autoridades italianas competentes e, entretanto, os protocolos de saúde planeados já foram iniciados”.

De acordo com o último relatório divulgado pela Proteção Civil italiana, estão confirmadas 3.296 pessoas infetadas, 414 recuperadas, e 148 mortos.

Os testes realizados ao Papa Francisco no início desta semana deram negativo ao Covid-19. Os testes foram realizados depois de Jorge Bergoglio ter cancelado a sua presença em vários eventos e ter tido sintomas gripais.