Covid-19: Costa Cruzeiros anuncia suspensão temporária das operações

As contas anuais da Cofina ficam marcadas pela tentativa de o grupo adquirir a Media Captal, dona da TVI. A dívida líquida nominal fixou-se nos 44,9 milhões de euros, o que corresponde a um agravamento de 5,2 milhões face à dívida de 2018. Este aumento deveu-se à caução de 10 milhões de euros que a Cofina teve de garantir “no contexto do contrato de compra e venda” com a Prisa.