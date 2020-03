Covid-19. Estudantes chineses tentam remover aplicação da internet para não terem aulas em casa

Estudantes chineses tentaram remover uma aplicação da internet para não terem aulas em casa durante a quarentena devido ao coronavírus.

A aplicação DingTalk é uma das ferramentas usadas pelas escolas primárias e básicas chinesas para que os alunos continuem a aprender em casa enquanto as escolas estão fechadas.

O regresso às aulas depois do período de férias na China teve lugar a 10 de fevereiro, mas com várias cidade e regiões do país em quarentena, 50 milhões de estudante e 600 mil professores começara a usar o DingTalk para as atividades letivas.

Insatisfeitos por terem aulas em casa, começaram a circular rumores que, se a pontuação da aplicação nas lojas online caísse para o nível mínimo, uma estrela, a aplicação seria removida da internet, numa história contada pelo site tecnológico TechNode.

Apenas num dia, 11 de fevereiro, a aplicação recebeu 15 mil pontuações de uma estrela, contra cerca de duas mil pontuações de cinco estrelas. Como resultado, a pontuação da aplicação caiu para uma estrela em muitas lojas de aplicações chinesas, juntamente com muitas críticas negativas de alunos insatisfeitos.

Além da insatisfação pelas aulas ao domicílio, os estudantes também se queixam de dificuldades técnicas, como vídeos com interferência, não conseguindo acompanhar as aulas online, enquanto muitos alunos não têm sequer internet em casa nas zonas onde vivem.

A 17 de fevereiro começou a reviravolta com a aplicação a ganhar muitas pontuações de cinco estrelas, muitas delas de pessoas mais velhas a criticarem os alunos pela sua atitude. A recuperação tem sido lenta, mas a 27 de fevereiro a aplicação já tinha recuperado para uma pontuação de 2,6 estrelas.

A empresa respondeu com humor nas redes sociais, criando vídeos de música e memes (imagens de teor humorístico para partilhar nas redes sociais) para apelar ao bom senso entre os alunos.

“Por favor, tenham piedade”; “A culpa não é minha por ter sido escolhida [pelas escolas]”; “Não quero mais pontuações de uma estrela, vocês ganharam”; “Por favor, deem cinco estrelas”; são algumas das frases que acompanham os memes.

Além de ser usada pelos alunos, esta aplicação também é usada pelas empresas como ferramenta de organização de trabalho. Conforme destaca o TechNode, a aplicação tem fama entre os trabalhadores chineses de permitir que as empresas controlem e explorem os seus funcionários à distância.