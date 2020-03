Covid-19. Fundação Gates investe para encontrar cura para vírus

A Fundação Gates fez um investimento recente para que 15 mil moléculas fossem enviadas para um laboratório na Bélgica, de forma a que estas sejam testadas para encontrar uma potencial cura o novo coronavírus Covid-19.

As amostras em causa foram recolhidas do primeiro paciente confirmado na Bélgica, que já se encontra a fazer os tratamentos anti-virais, e serão testadas para ser possível criar uma terapia que resulte para os mais de 90 mil casos confirmados.

“A Fundação Bill & Melinda Gates espera que entre essas 15 mil substâncias, haja uma ou mais moléculas que possam retardar o novo coronavírus”, comentou o professor Johan Neyts, do laboratório de virologia do Instituto Rega da Universidade de Leuven, que irá conduzir a investigação.

“Entre uma e duas semanas após recebermos as amostras, vamos conseguir apresentar os resultados”, disse o investigador principal ao ‘Brussels Times’. Toda a triagem das moléculas vai custar à Fundação Gates “várias dezenas de milhares de euros”.

“Isso é muito pouco comparado ao custo de desenvolver um medicamento a partir do zero e trazê-lo ao mercado”, assumiu o investigador. Embora assuma que não está à espera de uma cura milagrosa, Neyts sustenta que qualquer sinal de inibição do Covid-19 é considerado um avanço significativo.

A Fundação Bill e Melinda Gates assumiu entregar até 100 milhões de dólares (89,89 milhões de euros) para melhorar os esforços de deteção, isolamento e tratamento em resposta à epidemia global. A fundação estima que até a mês de junho já tenha encontrado uma vacina capaz de curar a epidemia de grande escala.

A verificação da vacina criada pela fundação em conjunto com o Instituto Rega da Universidade de Leuven será realizada pela Organização Mundial de Saúde, não utilizando testes em animais e humanos.