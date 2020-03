Covid-19: Hotelaria portuguesa reclama perda de receitas superior a 30%

A hotelaria nacional reclama uma perda de receitas que neste momento já é superior a 30%, devido à queda acentuada do ritmo de reservas futuras e cancelamentos, em resultado do impacto do coronavírus (Covid-19).

Este dado foi divulgado pela AHP – Associação da Hotelaria de Portugal, que reivindica ser a maior e mais representativa associação da hotelaria em Portugal.

Neste momento, a AHP tem a decorrer um inquérito junto dos seus associados, cujos dados são atualizados diariamente, que permitirá conhecer o real impacto que o Covid-19 está a ter na hotelaria nacional.

“Os resultados preliminares do inquérito confirmam o que a AHP tem vindo a avançar, as taxas de cancelamento estão muito acima das verificadas em anos anteriores e o efeito do Covid-19 na hotelaria é sentido não só nos cancelamentos imediatos, mas também nas reservas futuras, com os hoteleiros a indicar que estão já a registar importantes cancelamentos de reservas futuras”, assume uma nota informativa da AHP.

No inquérito em curso, a AHP questiona os seus associados sobre qual o impacto na taxa de ocupação e nas receitas, de alojamento e outras, além de pretende saber em que medida estarão comprometidos os resultados do ano turístico. Outro objetivo da AHP é apurar quais as regiões que sofrem maior impacto, e em que segmentos.

Os resultados desse inquérito serão apresentados pela AHP numa conferência de imprensa a realizar na próxima quinta-feira, dia 12 de março, num hotel da capital.