Covid-19: Itália vai suspender pagamento de prestações no crédito à habitação

A propagação do coronavírus em Itália vai levar o executivo liderado por Giuseppe Conte a suspender os pagamentos das prestações relativas ao crédito à habitação.

Segundo a “Reuters”, citando declarações hoje prestadas pela ministra da economia italiana, Laura Castelli, à Radio Anch’io, os pagamentos das prestações do crédito à habitação serão suspensos em todo o território italiano devido à propagação do Covid-19 no país transalpino.

“Sim, será esse o caso, quer para os particulares, quer para as famílias”, referiu o ministro àquele posto de telefonia.

A “Reuters” dá ainda conta que a ABI, que faz lobby pelo setor da banca em Itália, que há bancos que representam 90% do total dos ativos bancários vão oferecer moratórias para as pequenas empresas e as famílias que têm sofrido dificuldades económicos em pagarem as respectivas dívidas por causa do impacto económico do coronavírus.

A moratória é o nome que se dá ao atraso no pagamento de uma dívida, que surge na sequência de um acordo entre o credor e o devedor, assumindo pois natureza extrajudicial. Regra geral, o pedido de moratória está associado às entidades – empresas e particulares – que estão, por alguma razão, não conseguem pagar as suas dívidas.

Ontem, Itália alargou as medidas de contenção do novo coronavírus a todo o território, depois de Giuseppe Conte ter anunciado o alargamento a todo o território italiano, até 3 de abril, da quarentena que já tinha sido imposto no norte do país.

Esta segunda-feira, a Itália tinha mais de nove mil casos confirmados de infeção, sendo que o número de mortes subiu 463.