Covid-19. Jogadores da NBA aconselhados a evitar contactos físicos com os fãs

A principal liga de basquetebol dos Estados Unidos (NBA) aconselhou os jogadores a minimizarem o seu contacto com os fãs para precaver o possível contágio do Covid-19. Adicionalmente, a liga pede aos jogadores que evitem dar autógrafos, segundo a “CNN”.

O comunicado enviado aos jogadores pela administração da NBA sugere aos jogadores que evitem os tradicionais “dá cá mais cinco” (high-five) e o toque de punhos (fist-bump), ao mesmo tempo que desaconselha os jogadores a darem autógrafos para não tocarem em canetas, marcadores, bolas, ou até camisolas.

No comunicado pode ler-se “a saúde e a segurança dos jogadores, treinadores, funcionários e adeptos da NBA são fundamentais. Neste momento a trabalhar com especialistas em doenças infeciosas, a NBA e a Associação Nacional de Jogadores de Basquetebol estão a fornecer as seguintes informações para jogadores relacionados ao surto de coronavírus”.

O memorando descreve informações gerais sobre o Covid-19, sintomas e outras precauções que os jogadores devem tomar para limitar o risco, como limpar superfícies frequentemente tocadas, atualizar vacinas e evitar tocar nos olhos, nariz e boca.

Crescem as preocupações nos Estados Unidos com o número de pessoas infetadas com o Covid-19 a atingir hoje, dia 3 de março, os 102 casos.