Covid-19: Mais de 200 milhões de vacinas administradas, 45% em países do G7

Cerca de 45% das doses de vacinas foram administradas nos países ricos do G7, cujos membros se comprometeram na sexta-feira a partilhar melhor as doses com os países pobres.

Nestes sete países vive 10% da população mundial.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.441.926 mortos no mundo, resultantes de mais de 110,2 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.