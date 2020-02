Covid-19. Mais de 36 mil pacientes receberam alta em todo o mundo

Até à data de hoje, o coronavírus infetou 83.907 mil pessoas por todo o mundo. A China continua a representar a maior percentagem de casos confirmados (cerca de 78.832) e mortes registadas (2,788) apesar de algumas regiões, nomeadamente em Wuhan (local de origem do vírus), estarem em ‘lockdown‘ de modo a evitar a propagação da nova pneumonia viral.

Fora do país de origem deste vírus, o número de casos diários confirmados no mundo já ultrapassou o que se verifica na China. Na Coreia do Sul foram registados mais de 500 casos novos nas últimas 24 horas, totalizando 2.337 infetados, e fora do continente asiático surge o Irão com 143 novos casos confirmados (388 infetados) e mais de 30 mortes. Itália encontra-se atualmente em alerta vermelho somando o maior número de casos confirmados na Europa: 655 infetados e 17 mortes.

Todavia oficiais do governo e as autoridades sanitárias chinesas, nas suas observações sobre a epidemia, já deram uma nota tranquilizadora: embora o vírus possa ser mortal, a grande maioria dos infetados, até agora, tem apenas sintomas leves e muitos conseguem recuperar totalmente.

De acordo com os dados atualizados ao minuto pela plataforma de estatísticas Worldometers, cerca de 36,872 pessoas infetadas pelo coronavírus no mundo conseguiram recuperar, sendo que 36,445 dos casos recuperados foram registados na China. Segundo as autoridades chinesas, para receberam alta, os doentes têm de testar negativo ao coronavírus, apresentar zero sintomas e zero anormalidades nos raio-X.

“Muitas pessoas estão em pânico e algumas estão realmente a exagerar os riscos”, disse o Dr. Jin Dongyan, especialista em virologia da Universidade de Hong Kong ao “New York Times”.

Na Coreia do Sul, a plataforma contabilizou 24 recuperações, no Irão 73 e em Itália 45. Na Índia, Bélgica, Camboja, Egipto, Nepal e Sri Lanka – países onde foi anunciado entre um a três pacientes infetados – não se registam mais casos ativos.

O México, Lituânia, Nova Zelândia e Nigéria registaram os primeiros casos confirmados. Em Portugal, ainda não existem casos confirmados mas o Governo garante que é apenas “uma questão de tempo” até ser anunciado o primeiro infetado. Existem atualmente entre 7 a 8 casos suspeitos.

Se isto significa que o vírus mostra sinais de abrandamento, a Organização Mundial de Saúde não confirma. No entando, a entidade de saúde pública declarou, esta sexta-feira, o surto do novo coronavírus como uma ameaça internacional de saúde pública muito elevada.