Covid-19. Ministra da Saúde aconselha pais a seguirem recomendações da DGS

Perante escolas encerradas em vários pontos do país, a ministra da Saúde aconselha os pais dos alunos a seguirem as recomendações da Direção-Geral de Saúde (DGS) e das autoridades de saúde.

“Devem seguir as recomendações que os técnicos de saúde dão”, disse hoje Marta Temido após a reunião de emergência do Governo que teve lugar esta terça-feira em São Bento.

“Em qualquer caso, todas as situações que estão em vigilância têm um técnico responsável, que acompanha à distância mas mantém o controlo da evolução da situação”, indicou Marta Temido, sublinhando que “a melhor recomendação é seguir adequadamente, com muito cuidado, aquilo que vai sendo divulgado” pela DGS.

Relativamente aos casos em que são realizadas análises apenas aos casos sintomáticos, a ministra apontou que “neste momento, ainda é essa a recomendação que está a ser seguida” mas que vai ser a evolução dos casos que vai ditar as necessidades de análises laboratoriais.

No entanto, a possibilidade de alargar as análises a alguns casos assintomáticos está a ser equacionada pelas autoridades de saúde, sendo que a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, já se tinha pronunciado esta segunda-feira, sobre essa possibilidade estar em cima da mesa.

Questionada sobre a análise ao Presidente da República, que se apresentava assintomático, Marta Temido indica o exemplo dos cidadãos portugueses provenientes de Wuhan. “Foi a nossa primeira situação em que, perante pessoas totalmente assintomáticas, optámos por realizar análises e, tendo as análises sido negativas, por determinar que deveriam ficar em isolamento durante 14 dias.

Após alguma insistência na questão da necessidade de análises a Marcelo Rebelo de Sousa, o primeiro-ministro interviu e assumiu que “o primeiro dever do Governo é assegurar a continuidade da atividade do Estado e da saúde do Presidente da República”. António Costa sublinhou que não se tratava apenas da saúde do chefe de Estado mas “do funcionamento institucional do país mas também da saúde de todos aqueles com quem o Presidente da República mantém um contacto próximo e bastante afetivo”.