Covid-19: Ministra da Saúde britânica testa positivo para vírus e é primeira baixa no governo de Boris

A ministra da Saúde do Reino Unido, Nadine Dorries, testou positivo para o novo coronavírus (Covid-19), tornando-se no primeiro membro do parlamento britânico infetado com esta epidemia, anunciou a governante, na rede social Twitter.

O facto de a ministra estar infetada está a levantar preocupações de uma possível propagação em Westminster e em Downing Street, onde Nadine Dorries esteve na semana passada a participar numa reunião. Além da publicação no Twitter, o gabinete de Saúde e de Assistência Social confirmou que a ministra apresentou um resultado positivo para a infeção que já afeta mais de 117 mil pessoas em todo o mundo.

Apesar de ainda não ser conhecida a identidade de quem a infetou com o novo coronavírus, Nadine Dorries revelou na rede social que teme pela saúde da mãe de 84 anos. “Mais preocupada com a minha mãe de 84 anos que está a viver comigo e já começou com tosse hoje. Ela vai ser testada amanhã”, lê-se no post.

Thanks for so many good wishes. It’s been pretty rubbish but I hope I’m over the worst of it now. More worried about my 84yo mum who is staying with me and began with the cough today. She is being tested tomorrow. Keep safe and keep washing those hands, everyone.

