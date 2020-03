Covid-19. NBA suspende temporada após jogador testar positivo para o novo vírus

A NBA suspendeu esta temporada “até próximo aviso”, depois de um jogador de basquetebol dos Utah Jazz, Rudy Gobert testar positivo para o novo coronavírus, revela o ‘New York Post’ esta quinta-feira, 12 de março. Esta é a segunda decisão que a Associação Nacional de Basquetebol toma relativamente ao Covid-19, depois de decidir realizar os jogos à porta fechada,

“A NBA vai suspender os jogos, seguindo a conclusão do cronograma de jogos até novo aviso”, disse a liga em comunicado. “A NBA vai utilizar este hiato para determinar os próximos passos para avançar em relação à pandemia de coronavírus.

O resultado do teste foi conhecido pouco antes do início do jogo de quarta-feira entre os Utah Jazz e os Oklahoma City Thunder na Chesapeake Energy Arena. Nesse momento o jogo foi cancelado. O jogador afetado não estava na arena”, assumiu a associação de basquetebol.

A liga de basquetebol profissional foi a primeira a tomar a decisão de suspender todos os jogos, enquanto outras ligas estão a realizar a abordagem de fazer os jogos à porta fechada, como é o exemplo do basquetebol universitário, e outras, como o basebol, futebol e hóquei, estão a aguardar a decisão governamental.

Esta quarta-feira, 11 de março, a Assembleia de donos de clubes da NBA reunir-se por teleconferência para discutir os efeitos do vírus, a segurança de todos os envolvidos e todos os cenários propostos para lidar com a ameaça à saúde, desde a realização dos jogos da temporada sem espectadores nos estádios à suspensão temporária.

Ontem um jogador dos Utah Jazz começou a apresentar alguns sintomas, como garganta inflamada e infeção respiratória, tendo sido testado imediatamente. O resultado foi revelado antes do jogo, que acabou por não se realizar, embora o jogador não estivesse presente no estádio.