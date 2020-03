Covid-19 obriga Europa do futebol a parar completamente

O surto do coronavírus parou completamente o futebol europeu. Depois de Portugal, Espanha e Itália terem suspendido por tempo indeterminado, esta sexta-feira foi a vez da Liga francesa emitir um comunicado a dar conta da suspensão dos campeonatos “até nova ordem”. Esta medida foi também seguida pela Liga alemã que decretou a suspensão das competições a partir da próxima terça-feira e até 2 de abril. Os jogos deste fim-de-semana vão ser realizados à porta fechada.

Já a Liga inglesa decidiu suspender a competição até abril depois do Everton, Chelsea e Arsenal terem colocado as suas equipas em quarentena. Recorde-se que Mikel Arteta, técnico do Arsenal testou positivo para coronavírus, situação idêntica a Callum Hudson Odoi do Chelsea. Já esta sexta-feira, o Everton, onde atua o português André Gomes emitiu um comunicado, dando conta que um dos jogadores do plantel (sem revelar o nome) se encontra em isolamento.

De acordo com o “The Guardian”, o guarda-redes do Bournemouth, Artur Boruc e outros quatro elementos do staff, também se encontram em isolamento por suspeitas de infeção com coronavírus. Também os Países Baixos decidiram suspender os principais campeonatos de futebol, bem como a Liga belga e os campeonatos da região nórdica da Europa.

Por sua vez, a UEFA decidiu suspender os jogos da Liga dos Campeões, da Liga Europa e também da Youth League, que se realizariam na próxima semana. Estão assim suspensos os jogos da segunda mão entre a Juventus e o Lyon, e Manchester City e Real Madrid, na terça-feira, e entre o Barcelona e Nápoles, e Bayern Munique e Chelsea, na quarta-feira.