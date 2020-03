Covid-19. Paciente em Wuhan morre depois de receber alta do hospital

Um homem de 36 anos morreu de uma infeção respiratória cinco dias depois de ter recebido alta de um dos hospitais improvisados ​​construídos em Wuhan para conter o surto do coronavírus.

Na notícia avançada pelo “The Paper”, de Xangai, esta quinta-feira, que cita um relatório médico, Li Liang foi internado a 12 de fevereiro depois de ter manifestado sintomas da nova pneumonia viral. De acordo com a esposa, Liang recebeu alta duas semanas depois com instruções para ficar num hotel de quarentena durante 14 dias.

Dois dias depois, segundo Mei Liang, a situação do marido agravou-se tendo contado à mulher que sentia a boca seca e o estômago gasoso. A 2 de março, Li sentia-se doente mais uma vez pelo que foi enviado para um hospital. Na mesma tarde foi dado como morto.

A certidão de óbito emitida pela comissão de saúde de Wuhan explica que a causa da morta está diretamente associada ao novo coronavírus e lista o bloqueio e falhas respiratórias como os sintomas que levaram à morte o paciente de 36 anos.

O jornal também informou que o Hospital Fangcang – uma das instalações improvisadas de Wuhan – emitiu um aviso de emergência, na quarta-feira, dizendo que mais pacientes que receberam alta foram readmitidos após adoecerem novamente. O hospital começará a realizar testes de anticorpos a estes pacientes a partir desta quinta-feira, para garantir que estão totalmente recuperados.

Metade dos doentes infetados em todo o mundo estão recuperados

A China continental registou 160 novos casos de Covid-19 e 32 novas mortes, segundo o último balanço divulgado esta quinta-feira. A Comissão Nacional de Saúde disse que 134 das novas infecções ocorreram em Hubei, epicentro do surto, e 131 na capital da província, Wuhan. Todas as últimas mortes também ocorreram na província.

Apesar do número de infetados já ultrapassar os 96,273 a nível mundial, sendo que só na China existem 80,430 pacientes, cerca de 53,900 pessoas recuperaram totalmente do surto. Apesar de ainda não haver cura para o vírus, esta nova pneumonia está a ser tratada com