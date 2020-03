Covid-19: PCP suspende comícios e eventos agendados para os próximos dias

O Partido Comunista (PCP) anunciou esta sexta-feira a suspensão dos comícios e outros eventos agendados para os próximos dias como medida de prevenção devido ao surto do novo coronavírus (Covid-19). O partido liderado por Jerónimo de Sousa explica que estas medidas preventivas se enquadram num “quadro de responsabilidade” e recusa “alarmismo” e “medo desproporcionados”.

“O PCP reafirma a necessidade da implementação de medidas de prevenção adequadas ao surto epidémico com origem no Covid-19. Fá-lo num quadro de responsabilidade que justifica igualmente que não se alimente um clima de alarmismo, intranquilidade e medo desproporcionados”, anunciou o partido, em comunicado.

Como medida de prevenção, o PCP decidiu suspender as iniciativas agendadas nestes próximos dias que contavam com a participação do secretário-geral do partido, Jerónimo de Sousa. Entre esta iniciativas estão a Conferência sobre o Desenvolvimento do Alentejo, o comício no Porto e almoço no Seixal, marcados para este fim de semana e para o início da próxima.

Os comunistas dizem estar a acompanhar o evoluir da situação epidemiológica e “as medidas de prevenção e controlo que no quadro da saúde pública e da resposta clínica dotem o SNS [Serviço Nacional de Saúde] dos recursos indispensáveis”.

“Assim como manterá a atividade balizada pelas recomendações e orientações emanadas das autoridade de saúde competentes. É neste quadro que o PCP decidirá as medidas preventivas adequadas, atendendo a cada momento à situação epidémica e à sua evolução”, esclarece o PCP.

A decisão de suspender estes eventos surge depois de também o Partido Socialista (PS) e o Partido Social Democrata (PSD) terem anunciado a suspensão de eleições para as estruturas distritais e concelhias, bem como conferências e congressos, dando cumprimento às recomendações das autoridades de saúde.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) avançou esta manhã que o número de casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus em Portugal subiu para 112: 68 homens e 44 mulheres. Há ainda 1.308 casos suspeitos em todo o país e 5.674 pessoas sob vigilância das autoridade de saúde. A aguardar pelos resultados laboratoriais estão ainda 172 pessoas.