Covid-19. PS suspende eleições nas federações do Porto e Braga e adia congressos

O Partido Socialista (PS) anunciou esta terça-feira a suspensão das eleições para as estruturas distritais do Porto e de Braga, previstas para o próximo fim-de-semana, devido ao surto do novo coronavírus (Covid-19). A direção do partido decidiu ainda adiar os congressos federativos e iniciativas previstas para o mês de abril, dando cumprimento às recomendações das autoridades de saúde.

Para esta sexta-feira e sábado, os socialistas tinham na agenda a realização de atos eleitorais em 19 federações, mas, de acordo com o comunicado enviado pelo partido às redações, as eleições previstas para os distritos do Porto e Braga vai ser suspensas. O PS não indica, no entanto, para quando serão reagendadas estas disputas eleitorais.

No distrito do Porto, as eleições tinham como candidatos o atual presidente, Manuel Pizarro, e o presidente da Câmara Municipal de Valongo, José Ribeiro. Em Braga, o atual presidente da federação, Joaquim Barreto, iria disputar a presidência com o socialista Ricardo Rocha.

Já os restantes atos eleitorais previstos para este fim de semana devem manter-se inalterados. O mesmo acontece com o XXIII Congresso Nacional do PS, previsto para 30 e 31 de maio, em Portimão, durante o qual serão eleitos os novos órgãos nacionais do partido. Os socialistas estimam que cerca de 500 simpatizantes estarão em condições de poder votar nessas eleições diretas.

Além das eleições para os órgãos federativos no Porto e em Braga, o PS anunciou que vai adiar ainda todos os congressos federativos previstos para os próximos dias, bem como a iniciativa “Diálogos olhos nos olhos”, prevista para sexta-feira em Torres Vedras.

O PS garante estar a “seguir atentamente todas as recomendações das autoridades de saúde” tendo em vista acautelar a decisão de manter ou adiar outras iniciativas previstas para o mês de abril”.