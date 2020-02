Covid-19. Salão Automóvel de Genebra cancelado devido ao vírus

A organização do Salão Automóvel de Genebra, um dos principais eventos anuais do setor, confirmou hoje o cancelamento da 90ª edição, prevista para março, devido às medidas tomadas pelo Governo suíço para combater o surto de coronavírus.

“Lamentamos esta situação, mas a saúde de todos os participantes e expositores é a nossa prioridade”, afirmou a organização, em comunicado, explicando que a decisão foi tomada seguindo a ordem do Governo suíço, também anunciada hoje, que proíbe todos os eventos com mais de mil pessoas, entre hoje e 15 de março.

O cancelamento desta feira, que contava com mais de 190 expositores, vai gerar entre 200 a 250 milhões de euros em prejuízo à economia de Genebra, declarou a organização do evento esta manhã em conferência de imprensa. Na edição anterior, o Salão Automóvel contou com cerca de 660 mil pessoas.

A organização garante, porém, que os visitantes que já compraram bilhetes serão reembolsados, embora os expositores não o façam, já que foram as autoridades de saúde, e não os organizadores Palexpo, que cancelaram o evento.

Os mercados mundiais de ações caíram novamente, compondo sua pior semana desde a crise financeira global de 2008 e elevando a perda global para cinco biliões de dólares (cerca de 4,6 biliões de euros).

The 90th edition of the GIMS will now finally not take place. This is an injonction of the Federal Council of 28 February 2020 that no events with more than 1,000 people are allowed to take place until 15 March 2020.

