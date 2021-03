Credit Suisse ensombrado pela sua exposição à insolvente Greensill Capital

A Greensill Capital, uma empresa de serviços financeiros com sede no Reino Unido, está a preparar-se para entrar com um pedido de insolvência no Reino Unido. Um desfecho aparatoso fruto da sobre-exposição desta sociedade financeira especializada a um único cliente, o magnata do aço Sanjeev Gupta.

Mas a iminente insolvência da sociedade britânica afeta outras instituições financeiras europeias, nomeadamente o Credit Suisse Group AG, que está a tentar encontrar formas para reduzir as ligações com a Greensill Capital. Entre as opções está a suspensão de um fundo de 10 mil milhões de dólares que o banco gere com a Greensill, alegando “incertezas consideráveis” sobre a avaliação dos ativos do fundo.

O “Financial Times” (FT) avançou que a exposição do banco suíço pode ir muito mais além desse fundo de investimento gerido em conjunto com a empresa financeira que nasceu apoiada pelo SoftBank e que é assessorada pelo ex-primeiro-ministro David Cameron. Segundo o FT, além da exposição ao fundo, o Credit Suisse emprestou 160 milhões de dólares à dona australiana da Greensill, para financiar um aumento de capital. Desse dinheiro ainda está em dívida 140 milhões de dólares e é esse o risco de perda de crédito que pode ter de registar o Credit Suisse. O FT cita fonte do banco suíço a garantir, no entanto, que tinha “proteção suficiente” no empréstimo, mesmo no pior cenário.

Os gestores executivos de um banco suíço estão preocupados com as consequências do relacionamento com aquele grupo financeiro em dificuldades. Os problemas da Greensill aprofundaram-se à medida que Alemanha encerrou o banco Greensill Bank (detido pela Greensill Capital) e o regulador alemão avança com uma investigação.

O órgão regulador alemão fechou o Greensill Bank AG e pediu à entidades judiciais que investigassem as irregularidades contabilísticas do banco, o que veio ainda agravar mais os problemas da casa-mãe Greensill Capital, que está à beira do colapso.

A “Bloomberg” noticia que o regulador BaFin disse esta quarta-feira que fechou o banco de investimento sediado em Bremen após encontrar irregularidades na forma como o Greensill Bank registou ativos vinculados a um cliente importante da Greensill Capital, o industrial britânico Sanjeev Gupta. Um porta-voz do Ministério Público confirmou que o regulador entrou com uma ação-crime, sem dar mais detalhes, diz a agência financeira, que relata também que o regulador financeiro alemão congelou os pagamentos do Greensill Bank.

A Greensill Capital quer entrar com um pedido de insolvência enquanto procura compradores. O FT avança que há negociações com a Athene Holding Ltd. e com Apollo Global Management Inc. para vender o seu negócio operacional.

Embora a maior parte dos negócios da Greensill esteja sediada em Londres, sua empresa-mãe está sediada na cidade australiana de Bundaberg, que é a cidade natal de seu fundador Lex Greensill.