Crédito para compra de casa cai em janeiro para 968 milhões

De acordo com o mais recente estudo da Prime Yield, “Keep an Eye on the NPL & REO Markets”, a transação de carteiras de crédito malparado (NPL) em Portugal terá ficado em torno dos 1.000 milhões de euros em 2020. O que representa uma queda de 87,5% face ao volume de cerca de 8.000 milhões de euros transacionados em 2019.