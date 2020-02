Crescimento da zona euro desacelera para 0,1% no último trimestre de 2019

O crescimento da economia da zona euro desacelerou no último trimestre do ano passado, com uma expansão em termos reais de 0,1%, abaixo dos 0,3% registados no terceiro trimestre. Os dados divulgados pelo Eurostat, esta sexta-feira, revelam que a economia alemã, italiana e finlandesa penalizaram a média dos países da moeda única.

Já Portugal foi o quarto país com a maior expansão, ao crescer 0,6% em cadeia, num ranking liderado pela Roménia.

Em termos homólogos, o Produto Interno Bruto (PIB) da zona euro aumentou 0,9%, enquanto a União Europeia a 27 cresceu 0,1% em cadeia e 1,2% em termos homólogos. Na comparação com o mesmo período de 2018 a Hungria lidera a tabela dos países com o maior crescimento, com Portugal a ocupar o quinto lugar dos países com o melhor desempenho.

Na totalidade do ano, o PIB da zona euro cresceu 1,2% em termos homólogos no ano passado, enquanto e 1,4% na média da União Europeia a 27.