Criação de emprego desilude e leva Wall Street a fechar em queda

Os principais índices em Nova Iorque encerraram o dia em terreno negativo, mantendo a tendência de abertura, com o tecnológico Nasdaq a ser o mais castigado. Os analistas reagiram mal à notícia de que as empresas norte-americanas criaram apenas 117 mil postos de trabalho em fevereiro, aquém dos 205 mil previstos. O rendimento do Tesouro americano de 10 anos subiu 3,80% para 1.469 dólares, pressionando áreas do mercado com altas avaliações.

Noutro continente, surge a indicação de que a atividade nos serviços da China abrandou ligeiramente o rimo de expansão em fevereiro e de que na zona euro o sector terá aliviado surpreendentemente o ritmo de contração. Quanto aos dados relativos aos Estados Unidos, os investidores aguardam pelos resultados, antecipando que a leitura se mantenha nos níveis de janeiro.

Na frente da pandemia, Joe Biden afirmou espera ter vacinas suficientes para todos os adultos norte-americanos até ao final de maio, dois meses antes do previsto, depois do Governo anunciar que a farmacêutica Merck irá ajudar a produzir a vacina recém-aprovada da Johnson&Johnson (-1,82% para 156,13 dólares).

O índice industrial Dow Jones desceu 0,38% para 31.271,54 pontos. O S&P 500 perdeu 1,30% para os 3.820,00 pontos. O tecnológico Nasdaq também encerrou o dia em terreno negativo, a descer 2,70% para 12.997,75 pontos.

O preço do barril de petróleo está a subir nos dois lados do Atlântico. Em Nova Iorque, o WTI sobe 2,54% para os 61,27 dólares por barril, enquanto o Brent está a valorizar 2,19% para os 64,07 dólares em Londres.

No mercado cambial, o euro depreciou 0,20% face ao dólar norte-americano, para 1,2064 dólares. A libra esterlina apreciou, ainda que ligeiramente, 0,01% face à moeda dos Estados Unidos, para 1,3954 dólares.