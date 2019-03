Crimes de ”crédito social” impedem 23 milhões de chineses de viajar dentro e fora do país

A China impediu que milhões de cidadãos “desacreditados” comprassem passagens de avião ou comboio como parte do polémico sistema de “crédito social” implementado no país, que visa melhorar o comportamento financeiro dos cidadãos.

De acordo com o Centro Nacional de Informações ao Crédito Público, citado pelo ”The Guardian”, os tribunais chineses proibiram os cidadãos chineses de comprar voos 17,5 milhões de vezes e foram impedidos de comprar bilhetes de comboio de longa distância cerca de 5,5 milhões de vezes.

O sistema de crédito social visa incentivar o comportamento “confiável” através de penalidades e recompensas. De acordo com um documento do governo sobre o sistema que data desde 2014, o objetivo é “permitir que os de confiança naveguem por todos os lugares do céu, ao mesmo tempo que dificulta os desacreditados de se deslocarem”.

Crimes de crédito social variam entre não pagar impostos, multas, posse de drogas, violação de menores, uso de bilhetes passados do prazo, fumar dentro de um comboio ou locais fechados até não colocar uma coleira no animal de estimação.

Autoridades já haviam implementado listas negras para limitar as deslocações de alguns cidadãos, mas o sistema de crédito social parece ter intensificado a prática. O tribunal supremo da China anunciou em 2017 que 6,15 milhões de cidadãos foram impedidos de viajar devido aos crimes de crédito social.

Esta notícia vem depois de uma província no norte da China ter desenvolvido uma aplicação que informa os utilizadores se estão perto ou não de alguém endividado. A app chama-se ”mapa dos devedores”, foi disponibilizada em Hebei, segundo o jornal ”China Daily”, e é um novo passo para afinar o sistema de créditos que a China pretende implementar para categorizar cada habitante, de acordo com diferentes critérios.