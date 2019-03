Crise devido ao Brexit? Governo britânico compra penthouse de luxo em Nova Iorque por 14 milhões

O Governo britânico liderado por Theresa May pagou 15,8 milhões de libras (13,9 milhões de euros) por um apartamento de luxo em Nova Iorque. A penthouse no 38º andar do 50 United Nations Plaza, um condomínio de 43 andares, fica a dois passos da sede das Nações Unidas, em Manhattan.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros britânico defendeu a compra do imóvel que vai servir de domícilio para um diplomata britânico na cidade norte-americana, argumentando ser “o melhor negócio e valor possível”.

A notícia é avançada pelo “The Guardian”, que revela que a compra desta penthouse deve ser vista como uma maneira de promover os interesses comerciais britânicos na cidade, sendo que o diplomata Anthony Philipson vai ficar encarregue de assinar novos acordos comerciais num cenário pós-Brexit.

O preço do apartamento não agradou a alguns no Reino Unido, que acusaram o governo de gastos desnecessários, enquanto o país atravessa uma crise face ao Brexit, escreve o ”The Guardian”.

O novo apartamento será agora o apartamento de Antony Phillipson, um diplomata britânico em Nova York. Phillipson também foi nomeado pela Administração britânica como responsável dos negócios com a América do Norte, responsável pelo fortalecimento das relações comerciais bilaterais entre a Grã-Bretanha e os Estados Unidos, entre outras funções.

Vivendo ao lado da sede da ONU, Phillipson estará numa posição privilegiada em que poderá encontrar-se com vários diplomatas de todo o mundo para encorajar os países a assinar novos pactos comerciais com o Reino Unido no caso da saída do Reino Unido da União Europeia.

A torre de 167 metros, desenhada pela empresa do célebre arquiteto britânico Norman Foster, é descrita como “o melhor endereço global”. No mesmo edifício viveu Nikki Haley, antiga embaixadora dos EUA na ONU, até dezembro de 2018.