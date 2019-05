Crise dos professores: António Costa fala ao país depois de reunião com Marcelo

O primeiro-ministro António Costa vai falar ao país ainda esta sexta-feira, 3 de maio. A declaração aos portugueses vai ter lugar depois da reunião com o Presidente da República.

O encontro com Marcelo Rebelo de Sousa vai ter início às 15 horas, com as declarações de António Costa a terem lugar somente após o fim do encontro, avançou fonte do Governo ao Jornal Económico.

O núcleo duro do Governo esteve reunido esta manhã em São Bento para debater a crise política que se instalou depois da aprovação do descongelamento integral do tempo de serviço dos professores na quinta-feira. A medida foi aprovada com os votos a favor de PSD, CDS, Bloco de Esquerda e PCP.

A medida vai ter um impacto nas contas públicas superior a 600 milhões de euros a partir de 2020, segundo as contas do Governo.