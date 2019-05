Cristas fala em falta de respiração democrática, Costa responde com Melo e Vox

A campanha eleitoral para as europeias “entrou” hoje, de novo, no debate quinzenal, no parlamento, com a líder do CDS-PP a falar numa degradação “do ambiente democrático” a propósito da sindicância à Ordem dos Enfermeiros.

Depois de mais de dez minutos de discussão entre Assunção Cristas e o primeiro-ministro, António Costa, sobre a execução dos fundos comunitários, pelo Governo do PS e pelo anterior, do PSD e do CDS-PP, a líder centrista lembrou a “velha máxima” do ex-dirigente socialista Jorge Coelho de que “quem se mete com o PS leva”.

“Sentimos um certo degradar do ambiente de respiração democrática” em Portugal, afirmou, partindo do caso da sindicância, pedida pelo Ministério das Saúde, à Ordem dos Enfermeiros.

Assunção Cristas pediu a António Costa que partilhasse os motivos da sindicância para o CDS-PP poder concluir que “não se trata de uma perseguição pessoal”.

O primeiro-ministro não entrou em pormenores e afirmou que a sindicância tem por objetivo “apurar se houve ou não violação” de direitos e da lei.

Sobre a acusação de falta de “respiração democrática”, António Costa deu uma resposta numa frase: “Depois da opinião do seu partido sobre o Vox, estamos entendidos”, disse apenas, numa referência à afirmação de Nuno Melo, cabeça de lista do CDS-PP às europeias, em entrevista à Lusa, de que este partido de Espanha não é de extrema-direita.