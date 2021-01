CTT comunica compra de títulos pelo CEO

Os CTT comunicaram esta sexta-feira à Comissão de Mercado e Valores Mobiliários (CMVM) terem sido notificados de uma transação de títulos efetuada pelo diretor executivo da empresa, João Bento, que, por lapso, não havia sido reportada à sociedade.

A transação reporta ao passado dia 11 de novembro e refere-se a mil títulos da empresa de correios nacional, adquiridas a um valor de 2,1650 euros. Assim, a operação totalizou 2.164,98 euros.

Recorde-se que o regulamento da CMVM, entidade responsável pela supervisão dos mercados financeiros em Portugal, prevê a divulgação à comissão de todas as operações de dirigentes de empresas cotadas em bolsa, conforme consta na legislação europeia.

O comunicado na íntegra:

Nos termos e para os efeitos dos artigos 248.º-B do Código dos Valores Mobiliários e 14º do Regulamento da CMVM nº 5/2008na sua redação em vigor, os CTT –Correios de Portugal, S.A. (“CTT” ou “Sociedade”) informam que receberam hoje de João Afonso Ramalho Sopas Pereira Bento, Administrador Executivo (CEO) dos CTT, uma comunicação de transações de dirigente realizadas no dia 11 de novembro de 2020, que por lapso não foram atempadamente comunicadas à Sociedade, conforme formulário de notificação constante em Anexo.