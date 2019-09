CTT e Pharol elevam PSI 20 no fecho da sessão e em linha com a Europa

O principal índice bolsista português, PSI 20, encerrou a sessão desta segunda-feira a valorizar 0,80% para 4.973,76 pontos, seguindo a tendência das suas congéneres europeias que fecharam a sessão a negociar em terreno positivo, com exceção do Reino Unido.

A fazer crescer o PSI 20 estiveram entre as principais cotadas portuguesas os CTT, que subiu 3,31%, para 2,11 euros e a Pharol que cresceu 2,39%, para 0,11 euros.

Em terreno positivo encontram-se também a NOS, que subiu 1,83%, para 5,01 euros, a Sonae Capital que valoriza 1,67%, para 0,61 euros e o BCP, que na semana passada também registou uma perda significativa, cresce 1,17%, para 1,19 euros, demonstrando até uma overperformance face aos seus pares na Europa.

A única cotada portuguesa que fechou a sessão em queda foi a EDP Renováveis, (- 0,50%), para 9,89 euros. A empresa estabeleceu um contrato de aquisição de energia (CAE) para um projeto eólico de 100 MW. O projeto eólico tem um período mínimo de 15 anos, deverá iniciar operações em 2021 e está localizado numa região com fortes recursos eólicos no México, pelo que tem um fator esperado de utilização acima de 40%.

Na Europa as cotadas fecharam a sessão a negociar no ‘verde’, com exceção do Reino Unido. As atenções dos investidores estiveram fundamentalmente voltadas para as relações comerciais quer entre os EUA e a China como também entre os EUA e a Europa.

Na Alemanha, o DAX sobe 0,39%, no Reino Unido, o FTSE 100 cai 0,22%, o francês CAC 40 valoriza 0,66%, o holandês AEX cresce 0,33%. Em Espanha, o IBEX35 valoriza 0,66% e o italiano FTSE MIB cresce 0,50%.

A cotação do barril de Brent desvaloriza 1,34%, com valor de 60,22 dólares, enquanto a cotação do crude WTI desce 1,41%, para 55,12 dólares por barril.

No mercado cambial o euro desvaloriza 0,29%, para 1,09 dólares.