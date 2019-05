CTT, Semapa e Navigator lideram perdas da Bolsa de Lisboa

As bolsas da Europa do sul fecharam em queda, em em contraciclo com as principais praças europeias onde o verde dominou.

Por cá o PSI 20 caiu 0,63% para 5.200,23 pontos, com as ações dos CTT (-2,67% para 2,410 euros); as da Semapa a deslizarem -2,41% para 13,74 euros) e as da Navigator (-1,78% para 3,642 euros) a liderarem as perdas. Também se destaca a Altri que desceu 1,66% nos 6.535 euros

Num leque de 18 títulos, só a Mota-Engil (+1,66% para 2,202 euros); as da EDP Renováveis (+0,47% para 8,570 euros) e as da Ibersol (+0,76%) fecharam em terreno positivo.

A ação da EDPR iniciou hoje a negociação sob a forma de ex-dividendo (0,07 euros) no dia em que foram conhecidos os resultados relativos ao 1º trimestre do ano. As receitas atingiram os 521 milhões de euros, “em virtude dos menores recursos eólicos, da maior capacidade, do maior preço médio de venda e do impacto positivo em termos cambiais”, diz analista do BPI. O EBITDA situou-se nos 385 milhões (o que compara com 381 milhões em 2018) e o resultado líquido fixou-se nos 61 milhões, face aos 94 milhões no mesmo trimestre de 2018. O CaixaBank BPI Research apontava para um EBITDA de 385 milhões de euros um resultado líquido de 65 milhões.

A Navigator amanhã irá apresentar os seus resultados.

A NOS irá hoje apresentar os seus resultados. As previsões do CaixaBank BPI Research apontam para receitas no valor de 389 milhões, um EBITDA de 153 milhões e um lucro líquido de 38 milhões de euros. As respetivas ações fecharam nos 5,8550 euros.

O BCP desvalorizou 0,16%, no dia em que foram publicados os resultados do Bank Millennium, entidade detida em 50,10% pelo BCP e na véspera de apresentação dos resultados trimestrais por Miguel Maya. O banco polaco apresentou no 1º trimestre do ano um resultado líquido de 160 milhões de zlotys, o que representa um aumento de 3% face a 2018. A margem financeira aumentou 14,50% em termos homólogos e manteve-se estável face ao trimestre anterior.

A Corticeira Amorim corrigiu 0,19% para os 10.30 euros. Após o fecho, a empresa apresenta as suas contas. O resultado líquido atingiu os 18,6 milhões, em linha com os registados no período equivalente do ano anterior.

Na Europa as principais praças fecharam mistas em ambiente dominado pelas expetativas em torno das negociações comerciais entre a China e os EUA.

O EuroStoxx 50 subiu 0,47% para 3.417,3 pontos; o CAC 40 avançou 0,40% para 5.417,6 pontos; e o Dax valorizou 0,72% para 12.179,9 pontos, isto num dia em que a produção industrial alemã dá sinais de recuperação. A produção industrial aumentou 0,50% face às previsões que apontavam para uma flexão mensal de 0,50%.

O analista do BCP, Ramiro Loureiro, salientou que o índice Stoxx 600, que se mantém com ganhos acumulados acima dos 10% em 2019.

As subidas da Siemens (+(4,57%) e Amadeus (+3,49%) destacaram-se “após boa surpresa nos números trimestrais, contrariando outros pesos pesados como a Munich Re e Ahold Delhaize”, diz a MTrader.

O Commerzbank reportou um lucro trimestral de 120 milhões abaixo dos 123 milhões esperado e um produto bancário de 2.160 milhões em linha com o previsto.

Também em Frankfurt, a Siemens divulgou um EBITDA ajustado de 2.410 milhões (acima do esperado) e receitas de 20,9 mil milhões, ligeiramente abaixo das estimativas. A empresa anunciou que irá cotar em bolsa a sua unidade de energia.

A Ahold desceu mais divulgou um lucro trimestral de 695 milhões acima do estimado e receitas de 15,88 mil milhões, abaixo do esperado. O retalhista holandês caiu em bolsa mais de 1%.

Na Europa do sul, as bolsas caíram. Itália viu o seu índice descer 0,07% para 21.203,9 pontos e o IBEX caiu 0,09% para 9.227 pontos.

Na agenda macro sem dados de relevo para a restante sessão, depois da desilusão no excedente comercial chinês em abril, mas com a subida das importações a ser um bom indicador para as exportadoras europeias, avança o analista da MTrader.

O petróleo Brent sobe 0,53% para 70,25 dólares; e o Crude nos EUA valorizou 0,85% para 61,92 dólares.

O euro caiu 0,05% para 1,1185 dólares.

A dívida alemã está a cair 0,6 pontos base para uma yield de 0,044% e os juros nacionais estão em mínimos ao caírem 0,7 pontos base para 1,086%.

Os investidores aceitaram esta quarta-feira taxas de remuneração em mínimos históricos no leilão duplo de obrigações do tesouro a vencer em 2029 e 2034. O Tesouro pagou 1,059% a 10 anos e 1,563% a 15 anos, taxas abaixo das verificadas no mercado secundário. Portugal colocou 1.250 milhões de euros.

A dívida espanhola desceu 0,4 pontos base para 0,96% e a dívida italiana caiu 0,5 pontos base para 2,614%.