Custo do trabalho aumentou 8,6% em 2020

No ano de 2020, o Índice de Custo do Trabalho (ICT) aumentou 8,6%, sobretudo em resultado da redução das horas trabalhadas, segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Segundo o INE, o crescimento deu-se devido aos acréscimos de 9,2% nos custos salariais e de 6,1% nos outros custos, em relação ao terceiro trimestre do ano. O custo médio, de horas trabalhadas, por funcionário aumentou 2,8% (tinha aumentado 2,7% no trimestre anterior) e as horas efetivamente trabalhadas por trabalhador diminuíram 3,3%, enquanto que no trimestre passado tinham reduzido 2,9%.

No 4.º trimestre de 2020, o Índice de Custo do Trabalho apontou para uma subida homóloga de 6,6%. Os dados foram resultados da consequência do aumento de 2,8% no custo médio por trabalhador e da redução de 3,3% no número de horas efetivamente trabalhadas. No trimestre anterior a variação tinha sido de 6,0%.

Tal como no 3.º trimestre de 2020, o custo médio por trabalhador registou um acréscimo em todas as atividades económicas. A redução do número de horas efetivamente

trabalhadas por trabalhador, à semelhança do quarto trimestre foi transversal à generalidade das atividades económicas.