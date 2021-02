Da Catalunha a Myanmar. Hoje há “A Arte da Guerra” às 19h00 com Francisco Seixas da Costa

Tensões e manifestações marcaram a semana na atualidade internacional. Nesta edição do programa “A Arte da Guerra”, o embaixador Francisco Seixas da Costa vai abordar os desenvolvimentos do golpe militar em Myanmar assim como as violentas manifestações na Catalunha.

Haverá ainda tempo para debater a nova liderança da Organização Mundial do Comércio que conta, pela primeira vez, com uma mulher como diretora-geral: a política e economista nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala.

A atualidade internacional vai estar em debate neste novo programa da plataforma multimédia JE TV, “A Arte da Guerra”, um espaço da autoria do jornalista do Jornal Económico, António Freitas de Sousa que conta com os comentários do embaixador Francisco Seixas da Costa.

Se perdeu a edição da semana passada, veja a estreia do programa que se focou no impeachment a Donald Trump e em Mario Draghi, novo primeiro-ministro de Itália: