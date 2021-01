Da direita à esquerda: o que dizem os partidos sobre o fecho de escolas e universidades?

O Governo decide esta quinta-feira, 21 de janeiro, o possível encerramento das escolas, depois de ter resistido a tomar esta decisão.

Sobre o assunto, o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa avaliou que o fecho das escolas seria “uma boa solução”. “Eu já tinha a noção que isso podia acontecer [fecho das escolas]. Penso que é uma boa solução, se for essa a adotada em Conselho de Ministros, e pelos vistos a senhora ministra [da Saúde] anunciou, é uma boa solução”, afirmou Marcelo em entrevista ao Porto Canal na noite de quarta-feira.

Por sua vez, a ministra da Saúde assumiu que os dados que lhe foram revelados sobre prevalência da variante britânica do coronavírus SARS-CoV-2, “obrigarão a novas reflexões sobre possíveis medidas a tomar”. As declarações foram proferidas em entrevista à RTP depois de ter participado numa reunião com um grupo de epidemiologistas e de ter falado com o primeiro-ministro António Costa na quarta-feira.

O que dizem os partidos sobre o encerramento das escolas?

Na quarta-feira, o presidente do Partido Social Democrata (PSD) recorreu às redes sociais para pedir o fecho das escolas. “Por estar confinado em casa, não o posso fazer de outra forma. Mas deixo aqui o meu apelo ao primeiro-ministro para que determine o encerramento das escolas. A atitude responsável que o PSD tem tido nesta crise, penso que merece que este apelo seja devidamente ponderado”, escreveu Rui Rio no Twitter.

No mesmo dia, O secretário-geral adjunto do PS, José Luís Carneiro, respondeu às declarações do presidente do PSD, Rui Rio, apontando ser preciso “evitar que haja tentativas de aproveitamento partidário” neste momento “especialmente difícil” para o país, segundo a agência Lusa.

No Iniciativa Liberal, Tiago Mayan referiu ser da opinião que as escolas deviam permanecer abertas neste novo confinamento geral, admitindo esta ser uma decisão do Governo. No entanto, na terça-feira, advertiu que também terá “que assumir as responsabilidade dessas decisões e dar resposta aos pais que vão ter crianças em casa que não têm autonomia suficiente para estar sozinhas”, segundo agência Lusa.

O tema das escolas foi igualmente debatido no Parlamento, na terça-feira. O partido Pessoas Animais Natureza (PAN) pediu que o Governo adotasse um conjunto de “medidas inteligentes e coerentes” para reduzir a mobilidade dos portugueses. Durante a sua intervenção, o porta voz do PAN, André Silva Segundo André Silva, pediu que fossem asseguradas as aulas em casa a partir do terceiro ciclo de escolaridade, recordando que o grupo etário entre os 13 e os 17 anos é aquele em que os contágios mais têm aumentado.

Sobre o encerramento das escolas, Francisco Rodrigues defendeu, na segunda-feira, que todas as escolas até aos 12 anos devem ser encerradas, para travar os contágios por Covid-19. Em conferência de imprensa, o presidente do CDS-PP sublinhou que devem ser tomadas medidas “para que sejam encerradas todas as escolas acima dos 12 anos e universidades dado o risco de contágio que apresentam, e para que seja aumentada significativamente aumentada a capacidade de testagem de infetados e de todos os contactos”.

Nesta matéria, a posição do Partido Comunista Português (PCP) foi revelada a 8 de janeiro. O líder do partido, Jerónimo de Sousa considera ser “importante que as crianças e jovens tenham a escola a funcionar” uma vez que o seu encerramento condiciona “o livre desenvolvimento e aproveitamento escolar” dos alunos.