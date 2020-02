Da internacionalização à OPA: que desafios se colocam à SAD do Benfica. Não perca o “Jogo Económico”

A Benfica SAD faz 20 anos e nesta edição do programa “Jogo Económico”, da plataforma JE TV, vamos perceber que desafios se colocam à empresa que gere o futebol dos encarnados. Como pode a marca internacionalizar-se? Que tipo de investidores pode a SAD atrair após a OPA? Como podem os inúmeros casos judiciais limitar a captação de capital?

Não perca o debate a partir das 19h00 no site e nas redes sociais com a presença dos comentadores Diogo Luís, João Marcelino e Luís Miguel Henrique.

Vamos ainda analisar a forma como os clubes controlam os seus atletas e se estão a ir longe demais nesse controlo através monitorização do sono e da proteção de dados pessoais dos futebolistas. Para este tema, contamos com a presença de Jerry Silva, Juiz-Árbitro do Tribunal Arbitral do Desporto e autor do livro “O Futebol e a Monitorização do Sono – O jogador e a proteção de dados pessoais”.