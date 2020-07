De Marega a Conceição. Estes são os protagonistas do novo campeão nacional

Depois de alguma turbulência o Futebol Clube do Porto conquistou esta quarta-feira o seu 29º campeonato nacional. Esteve a sete pontos do primeiro lugar, perdeu a final da taça da liga, Sérgio Conceição colocou o lugar à disposição, houve episódio de racismo em Guimarães em que Marega foi o protagonista e a reeleição de Pinto da Costa aos 82 anos foram alguns dos momentos marcantes da época que, por força das circunstâncias, dificilmente será esquecida pelos adeptos.

Pinto Da Costa O responsável máximo do Futebol Clube do Porto é inevitavelmente uma das grandes figuras da temporada 2019/2020, depois de ter reforçado a confiança em Sérgio Conceição e ter sido reeleito para mais um mandato como presidente até 2024, altura em que completará 42 anos ao serviço dos azuis e brancos.

Sérgio Conceição Na terceira temporada como treinador principal dos dragões, Sérgio Conceição teve uma época bastante atribulada, chegando mesmo a colocar o lugar à disposição após a derrota na final da taça da liga frente ao SC Braga. Pinto da Costa recusou e, mesmo com os sete pontos de atraso para o SL Benfica, o presidente do FC Porto confiou na capacidade do treinador português que acabou por conseguir chegar à liderança do campeonato.

Alex Telles O jogador mais valioso do plantel e um dos mais valiosos a atuar em Portugal, o defesa esquerdo brasileiro é o melhor marcador dos dragões com 10 tentos apontados. Dificilmente ficará em Portugal na próxima temporada, mas depois da pandemia de Covid-19 ter afetado o valor global dos intervenientes do futebol, o Futebol Clube do Porto poderá perder alguns milhões com o negócio.

Moussa Marega O maliano foi o protagonista de um dos episódios mais lamentáveis da temporada. Saiu do campo depois dos cânticos racistas entoados pelos adeptos do Vitória de Guimarães, um momento que serviu para aproximar o grupo e relançar o debate do racismo em Portugal e no resto da Europa.

Shoya Nakajima Depois de duas grandes épocas ao serviço do Portimonense, o nipónico rumou ao Qatar em 2019 onde fez apenas sete jogos, e regressaria mais tarde a Portugal para jogar no Futebol Clube do Porto por 12 milhões de euros, a contratação mais cara da época. O japonês não vingou e, no regresso após o confinamento, recusou-se a treinar com os colegas, atitude que não caiu bem no seio do grupo, fazendo com que Nakajima não voltasse a vestir de azul e branco até ao final da temporada.