De Nova Iorque a Londres. Estes são os 10 principais centros financeiros do mundo

Nova Iorque manteve a primeira posição no ‘Global Financial Centres Index’ (GFCI). O índice, divulgado pelo Z/Yen Group e pelo Instituto de Densenvolvimento da China analisou 143 parâmetros fornecidos por terceiros, como o Banco Mundial, The Economist Intelligence Unit, a OCDE e as Nações Unidas.

10 - Zurique A terceira maior cidade da Suíça é o décimo principal centro financeiro a nível global, de acordo com o 'Global Financial Centres Index'. 9 - Frankfurt A cidade alemã de 753 mil habitantes é segundo maior centro financeiro da Europa e o nono a nível mundial. 8 - Shenzhen Com 12,5 milhões de habitantes, a cidade chinesa posiciona-se como um dos principais centros financeiros a nível mundial, ocupando a oitava posição da lista elaborada pelo 'Global Financial Centres Index'. 7 - Tóquio A capital do Japão surge na sétima posição do 'Global Financial Centres Index', o que representa um recuo de três posições face ao relatório publicado em 2020. 6 - Pequim A capital chinesa posiciona-se como o sexto centro financeiro a nível mundial. Com 21,5 milhões de habitantes, continua a ser um dos principais motores da economia chinesa. 5 - Singapura De acordo com o 'Global Financial Centres Index', Singapura é o quinto principal centro financeiro a nível global. Com cinco milhões de habitantes, é também o nono paraíso fiscal a nível mundial. 4 - Hong Kong Nem os conflitos com a China impediram Hong Kong de subir uma posição e cimentar-se como um dos principais centros financeiros a nível mundial. 3 - Xangai O principal centro financeiro da China é também o terceiro a nível mundial. A cidade de 26,3 milhões de habitantes manteve a posição em relação a 2020, segundo o 'Global Financial Centres Index'. 2 - Londres Apesar do Brexit, Londres mantém a posição como principal centro financeiro da Europa e o segundo a nível mundial. 1 - Nova Iorque Com uma população de 8,4 milhões de pessoas, Nova Iorque permanece pelo segundo ano consecutivo como o principal centro financeiro a nível mundial.